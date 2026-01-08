Lazio è arrivato Taylor | secondo acquisto biancoceleste | CMIT

La Lazio ha annunciato l’arrivo di Kenneth Taylor, che si unisce a Ratkov come secondo acquisto della sessione invernale di mercato. Il centrocampista olandese, proveniente dal Ajax, si integra nella rosa biancoceleste con l’obiettivo di rafforzare il reparto mediano e contribuire alla stagione. L’operazione rappresenta un intervento mirato della società per migliorare la qualità della squadra nel prosieguo della stagione.

Dopo l’acquisto di Ratkov la Lazio ha accolto l’arrivo del secondo colpo della sessione invernale: Kenneth Taylor. Il centrocampista, arrivato dall’Ajax per una somma intorno ai 15 milioni di euro, si metterà da subito a disposizione di Maurizio Sarri. Lazio, è arrivato Taylor a Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Una Lazio che è decisa a cambiare molto in questa sessione di calciomercato con i biancocelesti che, dopo gli addii di Castellanos e Guendouzi, hanno trovato a stretto giro di posta due nuovi acquisti per sistemare la rosa a disposizione del proprio tecnico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio, è arrivato Taylor: secondo acquisto biancoceleste | CM.IT

Leggi anche: Lazio-Juventus 1-0: Basic affonda Tudor, festa biancoceleste all'Olimpico

Leggi anche: Calciomercato Lazio, Guendouzi sacrificato in casa biancoceleste? L’involuzione del centrocampista

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lazio, ecco il nuovo centrocampista: Taylor è arrivato a Roma - FOTO&VIDEO - Il centrocampista olandese classe 2002 è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio: si trasferisce dall'Ajax a titolo definitivo per ... lalaziosiamonoi.it