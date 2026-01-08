La Lazio annuncia un nuovo acquisto nel settore offensivo, rafforzando l’organico di Maurizio Sarri. La nota ufficiale, pubblicata recentemente sul sito della società, conferma l’arrivo di un giocatore che va ad arricchire la rosa biancoceleste. Si tratta di un investimento strategico volto a migliorare le performance della squadra nella stagione in corso. Di seguito, i dettagli della comunicazione ufficiale.

Nuovo rinforzo per la Lazio di Maurizio Sarri: ecco la nota apparsa in queste ore sul sito della compagine biancoceleste. La Lazio è, senza ombra di dubbio, una delle squadre più attive sul mercato in questi primissimi giorni di finestra invernale di gennaio. La società biancoceleste, dopo aver ceduto Castellanos al West Ham e Guendouzi al Fenerbahce, ha finalmente messo a segno un importantissimo colpo in attacco. Claudio Lotito (Ansafoto) – calciomercato.it Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore sul sito del club capitolino: “ La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Petar Ratkov, proveniente dal Red Bull Salisburgo ”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio, colpaccio in attacco: il comunicato ufficiale

