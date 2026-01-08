L’avvocato di Nick Reiner lo stesso di Weinstein e Spacey abbandona l’incarico di difenderlo | Mi è proibito spiegare le ragioni

L’avvocato di Nick Reiner, accusato di aver ucciso il padre, il noto regista Rob Reiner, ha deciso di abbandonare il incarico di difesa. La motivazione ufficiale non è stata comunicata, con l’avvocato che ha dichiarato di essere “proibito a spiegare le ragioni”. Questa decisione solleva nuovi dubbi sul caso, che rimane sotto stretta osservazione.

L’avvocato che difende Nick Reiner, accusato di aver ucciso il padre, il regista di Hollywood Rob Reiner, ha rimesso il suo mandato. Durante la prima udienza in tribunale si è compreso che Alan Jackson non avrebbe più rappresentato Reiner. Come riporta la BBC, anche se durante l’udienza il legale ha dichiarato di credere all’innocenza del suo (ex) cliente, Jackson ha comunque rimesso il proprio mandato di difesa all’uscita del tribunale. “ Circostanze al di fuori del mio controllo, ma ancora più importanti circostanze al di fuori del controllo di Nick, ci hanno reso impossibile continuare la nostra rappresentanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’avvocato di Nick Reiner (lo stesso di Weinstein e Spacey) abbandona l’incarico di difenderlo: “Mi è proibito spiegare le ragioni” Leggi anche: Rob Reiner: lo strano episodio di Nick Reiner con Bill Hader al party natalizio di Conan O'Brien Leggi anche: L’udienza preliminare di Nick Reiner, il figlio di Rob, è stata rinviata dopo che il suo avvocato si è ritirato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Morte Rob Reiner, l'avvocato del figlio Nick si è dimesso - Senza entrare nei dettagli, il penalista Alan Jackson ha attribuito la decisione a "circostanze al di fuori del nostro controllo, ma soprattutto circostanze al di fuori del controllo di Nick". tg24.sky.it

Omicidio Rob e Michele Reiner, proteste contro il figlio dopo l’udienza rinviata: rischia la pena di morte - Nick Reiner è apparso in aula con la testa completamente rasata e visibilmente provato. fanpage.it

Il film di Rob Reiner sul rapporto complicato con il figlio Nick - La persona arrestata con l’accusa di aver ucciso il noto regista Rob Reiner e la moglie Michele Singer nella casa in cui abitavano a Los Angeles è Nick Reiner, il figlio 32enne della coppia. ilpost.it

«Nick Reiner non è colpevole di omicidio», dice l’ex avvocato Alan Jackson dopo l’improvviso abbandono del caso per «circostanze al di fuori del nostro controllo» x.com

