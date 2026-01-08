lavoro occupazione in calo a novembre 2025

A novembre 2025, l’Istat segnala una diminuzione dell’occupazione dello 0,1%, pari a circa 34mila unità. La flessione coinvolge diverse categorie, tra cui donne, dipendenti a termine, autonomi e fasce di età tra i 15-24 e i 35-49 anni. Si tratta di un dato che riflette un leggero calo del lavoro rispetto al mese precedente, indicando possibili segnali di rallentamento nel mercato occupazionale.

Occupazione in calo a novembre 2025. Lo afferma l’ Istat con la rilevazione sui dati del lavoro. A novembre 2025 su base mensile – osserva l’ Istat – si registra una diminuzione degli occupati dello 0,1%, pari a -34mila unità, che coinvolge le donne, i dipendenti a termine e gli autonomi, i 15-24enni e i 35-49enni. Il numero di occupati cresce invece per i 25-34enni e rimane sostanzialmente stabile tra gli uomini, i dipendenti permanenti e tra chi ha almeno 50 anni d’età. Il tasso di occupazione scende così al 62,6% (-0,1 punti). Il numero di occupati è pari a 24 milioni e 188mila persone. Confrontando il trimestre settembre-novembre 2025 con quello precedente (giugno-agosto) si registra una crescita nel numero di occupati dello 0,3%, pari a +66mila unità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

