Lavori per la fibra la protesta dei residenti | Le strade sono impraticabili
A Casoria, alcuni residenti esprimono preoccupazione riguardo alle condizioni delle strade dopo i lavori per la fibra ottica. Le strade risultano impraticabili e in cattivo stato, causando disagi alla mobilità quotidiana. La situazione ha suscitato proteste tra i cittadini, che chiedono interventi tempestivi per ripristinare la sicurezza e la funzionalità delle vie interessate.
Sono furiosi alcuni cittadini di Casoria per lo stato in cui versano alcune strade della cittadina napoletana dopo i lavori per la fibra. I residenti stanno lanciando diversi appelli al sindaco Raffaele Bene affinché venga risolta la questione, così come è successo a Bacoli con il sindaco Della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Strade colabrodo dopo i lavori per la fibra, Napoletano scrive ai commissari: "Cittadini pagano assenza dei controlli"
Leggi anche: Lavori per la fibra ottica a Fregene, modifiche temporanee alla viabilità: le strade interessate
Ladispoli, strade a rischio dopo le piogge: buche e voragini mettono in allarme residenti e automobilisti -.
CASERTA. Lavori per la fibra mai ripristinati: esposto in Procura e 250 firme per strade pericolose - CASERTA – Il quartiere di Casertavecchia torna sotto i riflettori per i disagi e i problemi di sicurezza creati dai lavori di posa della fibra ottica, effettuati da Fibercop e da varie ditte in subapp ... casertace.net
La rivolta a Vado per i lavori sulla fibra ottica - Ancora strade e piazze dissestate a causa dei lavori della fibra: a Vado i cittadini protestano per come vengono abbandonate le aree pubbliche. lanazione.it
Lavori e caos sosta: la protesta dei residenti - Quello dei parcheggi in centro storico è il più annoso dei problemi, acuitosi negli ultimi tempi a seguito dei numerosi cantieri presenti in diverse zone (piazza Dante, via Campana, piazza ... ilrestodelcarlino.it
Il municipio ha promesso di avviare un controllo sistematico sui lavori effettuati da uno degli operatori che installano la fibra ottica facebook
Sinnai, strade devastate e ripristini stradali dopo i lavori per la fibra ottica x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.