Lavori per la fibra la protesta dei residenti | Le strade sono impraticabili

8 gen 2026

A Casoria, alcuni residenti esprimono preoccupazione riguardo alle condizioni delle strade dopo i lavori per la fibra ottica. Le strade risultano impraticabili e in cattivo stato, causando disagi alla mobilità quotidiana. La situazione ha suscitato proteste tra i cittadini, che chiedono interventi tempestivi per ripristinare la sicurezza e la funzionalità delle vie interessate.

Sono furiosi alcuni cittadini di Casoria per lo stato in cui versano alcune strade della cittadina napoletana dopo i lavori per la fibra. I residenti stanno lanciando diversi appelli al sindaco Raffaele Bene affinché venga risolta la questione, così come è successo a Bacoli con il sindaco Della. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

