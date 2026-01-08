Lavori per la fibra la protesta dei residenti | Le strade sono impraticabili

A Casoria, alcuni residenti esprimono preoccupazione riguardo alle condizioni delle strade dopo i lavori per la fibra ottica. Le strade risultano impraticabili e in cattivo stato, causando disagi alla mobilità quotidiana. La situazione ha suscitato proteste tra i cittadini, che chiedono interventi tempestivi per ripristinare la sicurezza e la funzionalità delle vie interessate.

