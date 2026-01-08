Lavori in via delle Fosse | le modifiche al traffico

Sono in corso interventi di sostituzione della condotta idrica in via delle Fosse, via Santa Margherita e piazzetta Faenzi. Per permettere i lavori, sono state adottate alcune modifiche temporanee alla viabilità. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi. L'intervento mira a migliorare il servizio idrico e la qualità delle infrastrutture.

Proseguono i lavori pe la sostituzione della condotta idrica esistente in via delle Fosse, via Santa Margherita e piazzetta Faenzi. Da venerdì 9 gennaio a giovedì 12 febbraio scatta il divieto di sosta con rimozione, evidenziato da segnaletica provvisoria, in 10 stalli del parcheggio di via.

