Lavori in Piazza Alario spuntano tavolo e sedie in pietra
In piazza Alario a Salerno prosegue il restyling con l’installazione di tavoli e sedie realizzati in pietra. Questa novità mira a valorizzare lo spazio pubblico, offrendo un ambiente più accogliente e funzionale per cittadini e visitatori. L’intervento si inserisce nel progetto di riqualificazione della piazza, mantenendo un equilibrio tra estetica e praticità, nel rispetto dell’identità locale.
Continua il restyling in piazza Alario, a Salerno: installati tavolo e sedie con rivestimenti in pietra. Oltre al restauro della fontana, infatti, l'area sarà caratterizzata da nuovi arredi urbani. Tanta curiosità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
