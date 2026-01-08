Lavori in Piazza Alario spuntano tavolo e sedie in pietra

In piazza Alario a Salerno prosegue il restyling con l’installazione di tavoli e sedie realizzati in pietra. Questa novità mira a valorizzare lo spazio pubblico, offrendo un ambiente più accogliente e funzionale per cittadini e visitatori. L’intervento si inserisce nel progetto di riqualificazione della piazza, mantenendo un equilibrio tra estetica e praticità, nel rispetto dell’identità locale.

LA NUOVA PIAZZA Terminati i lavori di riqualificazione anche di Piazza Sant’Eufemia. Finalmente aperta, verde, lineare, elegante e che valorizza la bellissima basilica. Milano Segreta - facebook.com facebook

