Lavori in Piazza Alario spuntano tavolo e sedie in pietra

Da salernotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza Alario a Salerno prosegue il restyling con l’installazione di tavoli e sedie realizzati in pietra. Questa novità mira a valorizzare lo spazio pubblico, offrendo un ambiente più accogliente e funzionale per cittadini e visitatori. L’intervento si inserisce nel progetto di riqualificazione della piazza, mantenendo un equilibrio tra estetica e praticità, nel rispetto dell’identità locale.

