Latina aveva in casa 20 kg di bulbi di papavero da oppio | arrestato

Durante una perquisizione a Terracina, la Guardia di Finanza di Latina ha sequestrato circa 15.000 bulbi di papavero da oppio presso l’abitazione di un cittadino indiano. Nell’ambito delle attività di controllo, sono stati trovati 20 kg di bulbi destinati probabilmente a uso illecito. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze e piante illegali, garantendo maggiore sicurezza sul territorio.

La Guardia di Finanza di Latina durante una perquisizione domiciliare a carico di un cittadino indiano a Terracina ha individuato e sequestrato 15 mila bulbi di papavero da oppio. Lo stupefacente può essere masticato, oppure sminuzzato e fumato, o ancora utilizzato come infuso. In virtù delle loro proprietà narcolettiche i bulbi vengono utilizzati per lenire le fatiche psico-fisiche derivanti dallo sfruttamento del lavoro, e spesso vengono forniti dagli stessi "caporali" ai braccianti agricoli. L'uomo, risultato essere anche irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a misura cautelare in carcere.

