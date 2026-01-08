Latina | attentati dinamitardi e incendiari quattro arresti

A Latina, nelle ultime settimane, si sono verificati diversi episodi di attentati dinamitardi e incendi dolosi. Le esplosioni di ordigni artigianali e i incendi hanno causato danni a proprietà private e pubbliche. La polizia ha individuato e arrestato quattro persone in relazione a questi eventi, che hanno attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e della comunità locale.

Tra gli eventi oggetto di contestazione, si evidenziano le esplosioni di ordigni artigianali che si sono verificate nei mesi scorsi durante le ore notturne a Latina, provocando danni significativi a muri, portoni, vani scale e vetrate, oltre a incendi dolosi che hanno interessato veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze dei condomini. Questi episodi sono stati ampiamente documentati dalle cronache locali, non solo per la loro modalità intimidatoria, ma anche per il forte allarme sociale suscitato dalle condotte messe in atto. Le indagini condotte hanno inoltre permesso di accertare la detenzione e il porto illegale di armi e munizioni, comprese pistole con matricola abrasa, così come la disponibilità di materiali esplosivi.

Latina, attentati dinamitardi e incendiari: quattro persone arrestate - In queste ore la polizia e il comando provinciale dei carabinieri di Latina stanno eseguendo quattro provvedimenti che dispongono la misura cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone, a ... roma.corriere.it

Attentati dinamitardi e incendiari a Latina, in corso gli arresti - Scattano le misure cautelari per alcuni presunti malviventi che hanno colpito il capoluogo pontino negli ultimi mesi ... msn.com

ATTENTATI, QUATTRO ARRESTI

LATINA: Le indagini proseguono, c'e' un secondo filone che riguarda gli altri attentati - facebook.com facebook

Attentati dinamitardi e incendiari a Latina: quattro persone finiscono in carcere x.com

