L’Atalanta si prepara a salutare Brescianini, mentre lavora all’ingaggio di un giovane dal Verona. La squadra nerazzurra, grazie alla recente risalita in classifica, intensifica le operazioni di mercato, con movimenti sia in entrata che in uscita. Tra le possibilità, si parla anche di un trasferimento di Lookman in Turchia. La finestra di mercato bergamasca si conferma dinamica, con obiettivi chiari per rafforzare la rosa nel rush finale di stagione.

La rapida scalata in classifica verso la zona Europa ha ridato slancio anche al mercato dei bergamaschi, particolarmente attivi sia in uscita che in entrata. L’Atalanta infatti saluta il centrocampista Marco Brescianini, in direzione Fiorentina, e tratta l’attaccante Giovane del Verona, con il quale conta di chiudere nelle prossime ore. Torna di moda, nel frattempo, la cessione di Lookman, richiesto con insistenza dal Fenerbache. L’ATALANTA SALUTA BRESCIANINI E SI FIONDA SU GIOVANE A causa del poco spazio in nerazzurro, il centrocampista Brescianini ha deciso di trovare continuità altrove e trasferirsi alla Fiorentina, in cerca di rinforzi per raggiungere la salvezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - L’Atalanta saluta Brescianini e tratta Giovane del Verona. Lookman verso la Turchia?

