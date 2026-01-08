L’Atalanta aggancia la zona Europa Krstovic al quadrato | steso il Bologna

L’Atalanta conquista una vittoria importante sul campo del Bologna, con un risultato di 2-0 che la colloca temporaneamente nella zona europea. Con questa prestazione, i nerazzurri raggiungono 28 punti alla metà della stagione, consolidando la propria posizione in classifica. La squadra dimostra solidità e determinazione, avvicinandosi agli obiettivi stagionali e rafforzando le proprie possibilità di qualificazione alle competizioni continentali.

L’Atalanta espugna 2-0 il Dall’Ara e si riaffaccia nella posizioni europee: settima a 28 punti al giro di boa. La scalata promessa da Raffaele Palladino si sta concretizzando: cinque vinte su otto in campionato, quindici punti nelle ultime cinque settimane, due vittorie consecutive in questo inizio di 2026, otto vinte su undici comprendendo le coppe. Effetto Palladino che sta riportando la Dea indietro a un anno e mezzo fa, quando volava in campionato e in Champions, vincendo i confronti diretti. Come sta accadendo ora: sabato sera la vittoria sulla Roma, ieri sera quella contro un Bologna in crisi, con appena due punti in sei giornate, ridimensionato ulteriormente in una serata che poteva essere difficile per le assenze annunciate di Lookman, Kossounou, Kolasinac e Bellanova, quattro titolari, cui si è aggiunta quella di Scamacca, fermato da un edema al flessore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

