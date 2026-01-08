L’assassino di Aurora Livoli | Non la conoscevo si è avvicinata per le sigarette L'ho seguita e stuprata
Durante l'interrogatorio di oggi davanti al Gip, Velazco ha confessato di non conoscere Aurora Livoli e di averla seguita dopo che si era avvicinata per le sigarette. Secondo quanto riferito dal suo avvocato, Massimiliano Migliara, l'uomo ha ammesso di averla poi stuprata. La vicenda resta al centro dell'attenzione pubblica, mentre continuano le indagini per chiarire i dettagli del caso.
Il racconto di Velazco emerge dall'interrogatorio che si è tenuto oggi davanti al Gip. A riportare quanto da lui riferito è stato il suo l'avvocato Massimiliano Migliara. 🔗 Leggi su Fanpage.it
