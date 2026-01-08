L’assassino di Aurora Livoli | Non la conoscevo si è avvicinata per le sigarette L'ho seguita e stuprata

Durante l'interrogatorio di oggi davanti al Gip, Velazco ha confessato di non conoscere Aurora Livoli e di averla seguita dopo che si era avvicinata per le sigarette. Secondo quanto riferito dal suo avvocato, Massimiliano Migliara, l'uomo ha ammesso di averla poi stuprata. La vicenda resta al centro dell'attenzione pubblica, mentre continuano le indagini per chiarire i dettagli del caso.

Aurora Livoli, Velazco confessa: "L'ho violentata, non pensavo di averla uccisa" - Il 57enne ha detto di averla incontrata per caso sulla banchina della stazione Cimiano della linea 2 della metropolitana. rainews.it

Aurora Livoli, cos'è successo alla ragazza trovata morta a Milano? Il diploma, l’università e quel messaggio sui social: «Ho Lucifero dentro me» - La 19enne, nata a Roma, era stata adottata a sei anni dalla famiglia che vive a Fondi. roma.corriere.it

Milano, ha confessato l'assassino della 19enne Aurora Livoli - facebook.com facebook

Omicidio di Aurora Livoli, l’assassino ha confessato x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.