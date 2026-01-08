L' Asl di Frosinone in lutto per la scomparsa del dottor Roberto De Vivo

L'ASL di Frosinone esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del dottor Roberto De Vivo, figura di rilievo nel settore sanitario locale. Per molti anni, ha dedicato la propria attività alla comunità, contribuendo con professionalità e dedizione al servizio pubblico. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e riconoscimento per il contributo lasciato alla sanità della provincia.

La comunità medica e l’intera provincia di Frosinone piangono la scomparsa del dottor Roberto De Vivo, stimato professionista che per molti anni ha prestato servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale, lasciando un segno profondo sotto il profilo umano e professionale.La notizia della sua morte ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

