L' ascesa dei Moretti dal giro di prostitute all' impero in Svizzera | Al Le Constel feste sexy in stile Eyes Wide Shut

Gli sviluppi riguardanti i Moretti evidenziano un percorso complesso, che va dalla gestione di attività controverse all'espansione in Svizzera. Mentre si continua a interrogarsi sulla loro libertà nonostante le accuse e le tragedie associate al Le Constellation, emerge un quadro di relazioni e dinamiche che richiedono un’analisi accurata e obiettiva. Questa situazione solleva domande sulla legalità e le implicazioni di un impero costruito in ambienti clandestini.

Mentre in tanti si chiedono come mai Jacques e Jessica Moretti non siano stati arrestati ma siano ancora a piede libero, nonostante le accuse e nonostante i 47 morti del Le Constellation nella. Dal giro di prostitute al boom di immobili, la parabola dei coniugi Moretti che conquistarono Crans-Montana.

Nel giorno straziante dei funerali delle vittime del rogo di Capodanno, mi colpisce molto questa notizia rilanciata dal Fatto: “Dai bar di Crans-Montana agli immobili senza mutuo: la sorprendente ascesa economica dei coniugi Moretti”. In pochi anni Jacques e J - facebook.com facebook

