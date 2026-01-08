LAS ESTRELLAS 2026 Roma incontra il flamenco del futuro

Le Estrellas 2026 a Roma hanno portato il flamenco del futuro all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con due serate organizzate da Daniele Cipriani Entertainment. La terza edizione del gala ha offerto un evento che ha coinvolto pubblico e artisti, creando un momento di condivisione e continuità tra tradizione e innovazione nel panorama culturale della città.

"Las Estrellas", folla di vip al Parco della Musica per il gala ideato da Cipriani - La danza a Roma è di casa, in particolare quando viene proposta all’interno del gala di danze e musiche spagnole “Las Estrellas”. ilmessaggero.it

«Las Estrellas», tutte le stelle del flamenco: Sergio Bernal ed Eva Yerbabuena fra i protagonisti all’Auditorium - Il 3 e 4 gennaio torna il gala di danze e musiche spagnole a cura di Daniele Cipriani, neo direttore artistico del Festival dei Due Mondi di Spoleto. roma.corriere.it

Ieri sera all’Auditorium Parco della Musica per "Las Estrellas", uno spettacolo che esalta il legame tra Italia e Spagna attraverso la nobile arte della danza. Mi complimento per l'eccellente lavoro con Daniele Cipriani, che per il terzo anno ha portato a Roma un - facebook.com facebook

Torna il 3 e 4 gennaio 2026 all' @AuditoriumPdM di Roma il gala di danze e musiche spagnole "Las Estrellas" a cura di Daniele Cipriani, con la consulenza artistica dello straordinario Sergio Bernal e il sostegno dell'Ambasciata di in . auditorium.c x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.