LAS ESTRELLAS 2026 Roma incontra il flamenco del futuro
Le Estrellas 2026 a Roma hanno portato il flamenco del futuro all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con due serate organizzate da Daniele Cipriani Entertainment. La terza edizione del gala ha offerto un evento che ha coinvolto pubblico e artisti, creando un momento di condivisione e continuità tra tradizione e innovazione nel panorama culturale della città.
Nella terza edizione del gala, due serate firmate dalla Daniele Cipriani Entertainment all'Auditorium Parco della Musica Ennio Moricone hanno trasformato il flamenco in un'esperienza collettiva, capace di unire storie e generazioni in un unico, potente battito. Accorsi numerosi personaggi di spicco, del mondo della cultura e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Comunicato Stampa: Benvenuti nella casa del futuro: Tineco porta le sue soluzioni smart al CES 2026 di Las Vegas
Leggi anche: Dalle città smart al lavoro del futuro, l’italia che innova a Las Vegas: 51 startup con Ice al Ces 2026
Las Estrellas, il flamenco del futuro; «Las Estrellas», tutte le stelle del flamenco: Sergio Bernal ed Eva Yerbabuena fra i protagonisti all'Auditorium; Auditorium, Las Estrellas del nuovo flamencosono Bernal e Eva Yerbabuena; Las Estrellas, inizio anno con la tradizione spagnola.
Las Estrellas, inizio anno con la tradizione spagnola - Torna, come ogni anno lo spettacolo dei ballerini di flamenco, dal titolo “Las Estrellas”, da una idea di Daniele Cipriani. rainews.it
"Las Estrellas", folla di vip al Parco della Musica per il gala ideato da Cipriani - La danza a Roma è di casa, in particolare quando viene proposta all’interno del gala di danze e musiche spagnole “Las Estrellas”. ilmessaggero.it
«Las Estrellas», tutte le stelle del flamenco: Sergio Bernal ed Eva Yerbabuena fra i protagonisti all’Auditorium - Il 3 e 4 gennaio torna il gala di danze e musiche spagnole a cura di Daniele Cipriani, neo direttore artistico del Festival dei Due Mondi di Spoleto. roma.corriere.it
Ieri sera all’Auditorium Parco della Musica per "Las Estrellas", uno spettacolo che esalta il legame tra Italia e Spagna attraverso la nobile arte della danza. Mi complimento per l'eccellente lavoro con Daniele Cipriani, che per il terzo anno ha portato a Roma un - facebook.com facebook
Torna il 3 e 4 gennaio 2026 all' @AuditoriumPdM di Roma il gala di danze e musiche spagnole "Las Estrellas" a cura di Daniele Cipriani, con la consulenza artistica dello straordinario Sergio Bernal e il sostegno dell'Ambasciata di in . auditorium.c x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.