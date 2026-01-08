L’arrivo del dirigente Ostruzione Spurs Paratici dopo il 10

A Firenze, l’attesa si concentra sull’arrivo del nuovo dirigente, mentre le sfide tra Tottenham e Juventus continuano a suscitare interesse. Dopo le recenti vicende di Paratici, il focus si sposta sul futuro e sulle strategie da adottare. Il tempo sembra sospeso, ma le decisioni in arrivo potrebbero segnare un punto di svolta. Un’analisi obiettiva delle dinamiche in corso permette di comprendere meglio gli sviluppi di questa fase.

Il conto alla rovescia è iniziato da tempo ma a Firenze le lancette sembrano essersi fermate sull’attesa. Fabio Paratici è il nuovo Head of football in pectore della Fiorentina, pronto a sbarcare al Viola Park non appena da Londra arriverà il via libera definitivo. Un’operazione che va avanti ormai da oltre un mese e che, nonostante le lungaggini, poggia su due certezze granitiche: l’affare si farà e, da dopo sabato 10, ogni giorno potrà essere quello giusto per vedere il dirigente in città. La sensazione è che manchi solo l’ultimo tassello perché scatti l’effetto domino. Il Tottenham, infatti, non ha messo in discussione né la volontà di Paratici di trasferirsi a Firenze né la decisione di lasciarlo partire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

