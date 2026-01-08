L' arena del tennis da smontare a Roma e portare a Palermo | Si installi a Borgo Nuovo

L'arena del tennis prevista per essere smontata a Roma e trasferita a Palermo sta suscitando opinioni diverse. Mentre alcuni sostengono la necessità di un nuovo utilizzo, altri esprimono dubbi sulla fattibilità e l'impatto. La discussione si concentra sulla proposta di installare l'infrastruttura a Borgo Nuovo, sollevando questioni di natura tecnica, logistica e culturale. La decisione richiede un’attenta valutazione delle implicazioni a lungo termine.

Tra favorevoli e contrari si registra una posizione di mezzo nella diatriba che riguarda l'arena del tennis da smontare al Foro Italico di Roma e da trasportare e reinstallare a Palermo. E' quella di Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega in Consiglio comunale  ed ex assessore allo Sport, prima. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

