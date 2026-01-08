L’Anvcg di Arezzo annuncia con tristezza la perdita del presidente Massimo Santarelli. La sezione locale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra si unisce al cordoglio per la sua scomparsa, riconoscendo il suo impegno e la sua dedizione. Un momento di riflessione per tutta la comunità, che ricorda con rispetto la figura di Santarelli e il suo contributo.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – La sezione di Arezzo dell’ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerr a piange la scomparsa del presidente Massimo Santarelli. Alla guida dell’associazione dal maggio del 2025 dopo otto anni da consigliere, Santarelli è stato autentico testimone di valori di umiltà, disponibilità, sensibilità ed empatia verso i singoli soci per cui è stato un punto di riferimento in termini di ascolto, sostegno e vicinanza. Il suo impegno umano e associativo è stato sostenuto da una particolare attenzione nel preservare e trasmettere la memoria dei conflitti e delle loro conseguenze sulla popolazione civile, promuovendo l’educazione delle giovani generazioni e la tutela delle vittime civili di ieri e di oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Anvcg di arezzo piange la scomparsa del presidente massimo santarelli

Leggi anche: Addio a Massimo Santarelli. L’Anvcg piange la scomparsa del presidente

Leggi anche: L’ODCEC Salerno piange la scomparsa dell’ex presidente Adriano Barbarisi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L’Anvcg di arezzo piange la scomparsa del presidente massimo santarelli - Santarelli ha guidato la sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra dal maggio 2025 ... lanazione.it