L’anno nuovo dell’OppArt di Sovico Sul palco elettropop e rock’n’roll con i tributi ai grandi della musica

L’OppArt di Sovico apre il nuovo anno con una serata dedicata alla musica. Sul palco si alternano tributi ai grandi della musica, dagli anni Cinquanta al presente. Un viaggio tra rock’n’roll, elettropop e le interpretazioni di artisti iconici, offrendo un’occasione per riscoprire le sonorità che hanno segnato diverse epoche. Un evento che valorizza la musica come forma di cultura e condivisione.

Un tuffo nel rock’n’roll anni Cinquanta e un omaggio al più grande cantautore italiano. Un tributo all’energia del Boss e l’elettropop degli anni ‘80. E poi il teatro dell’assurdo di Ionesco, le risate del dialetto e il misteri di un’apericena con delitto. Sono i concerti e gli spettacoli che apriranno il nuovo anno del centro culturale teatro OppArt di Sovico. Domani alle 21 Tributo a Elvis Presley, protagonisti gli Angels Of Elvis, band composta da Alessandro Guido alla voce, Alessio Guido alla batteria, Alessandro Cascavilla al basso, Amedeo Cartlenon e Sergio Osso alle chitarre: condurranno nelle ruggenti atmosfere anni ‘50, guidando nei ritmi travolgenti del rock’n’roll e facendo rivivere le canzoni leggendarie di Elvis. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

