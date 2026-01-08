Lang serve altro per rimanere nel Napoli di Conte | difficilmente sarà titolare contro l’Inter Gazzetta

Lang, Buongiorno e Gutierrez sono stati schierati da Conte nell’ultima sfida contro il Verona, ma secondo la Gazzetta, Lang difficilmente sarà titolare contro l’Inter. La valutazione dei giornalisti sportivi suggerisce che la sua presenza in campo potrebbe essere limitata, evidenziando le scelte tattiche e le alternative disponibili per il tecnico azzurro in vista delle prossime partite.

La Gazzetta boccia Lang, Buongiorno e Gutierrez i tre che ieri sera Conte ha schierato contro il Verona. Hanno deluso tutti e tre, almeno per il quotidiano sportivo. Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: Qual­cuno salvi il sol­dato Buon­giorno, ver­rebbe da dire. Per­ché Ales­san­dro era un pila­stro di que­sta squa­dra, un intoc­ca­bile nella scorsa sta­gione fino all’infor­tu­nio e anche in que­sti primi mesi, sem­pre accom­pa­gnati però da qual­che acciacco di troppo. Ma da Riad in avanti, ha perso lo sta­tus di inso­sti­tui­bile, sci­vo­lando die­tro a un sena­tore come Juan Jesus. Una bocciatura al di là dell’episodio del rigore: la sua par­tita è stata sporca: tanti errori in appog­gio, in dif­fi­coltà nel venire su con la palla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

