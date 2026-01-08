Lang serve altro per rimanere nel Napoli di Conte | difficilmente sarà titolare contro l’Inter Gazzetta
Lang, Buongiorno e Gutierrez sono stati schierati da Conte nell’ultima sfida contro il Verona, ma secondo la Gazzetta, Lang difficilmente sarà titolare contro l’Inter. La valutazione dei giornalisti sportivi suggerisce che la sua presenza in campo potrebbe essere limitata, evidenziando le scelte tattiche e le alternative disponibili per il tecnico azzurro in vista delle prossime partite.
La Gazzetta boccia Lang, Buongiorno e Gutierrez i tre che ieri sera Conte ha schierato contro il Verona. Hanno deluso tutti e tre, almeno per il quotidiano sportivo. Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: Qualcuno salvi il soldato Buongiorno, verrebbe da dire. Perché Alessandro era un pilastro di questa squadra, un intoccabile nella scorsa stagione fino all’infortunio e anche in questi primi mesi, sempre accompagnati però da qualche acciacco di troppo. Ma da Riad in avanti, ha perso lo status di insostituibile, scivolando dietro a un senatore come Juan Jesus. Una bocciatura al di là dell’episodio del rigore: la sua partita è stata sporca: tanti errori in appoggio, in difficoltà nel venire su con la palla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Voglio rimanere a Napoli, Lang ha le idee chiare. Via a una sola condizione; Calciomercato Napoli News/ Lang in stand-by: può ancora restare, anche se... (oggi 3 gennaio 2026); Noa Lang e le sue pretese per rimanere al Napoli: Conte e M….
"Voglio rimanere a Napoli", Lang ha le idee chiare. Via a una sola condizione - Il nome di Noa Lang è uno dei più caldi in casa Napoli, il club azzurro sta valutando come muoversi con il giocatore olandese. msn.com
Mercato Napoli: Anguissa e Gilmour stanno per rientrare, il centrocampista non serve più Il Corsport: l'incertezza legata al futuro di Lucca e ai tempi di rientro di Lukaku, oltre all’evoluzione degli scenari relativi a Lang, spingono il club a concentrarsi sull'attacco - facebook.com facebook
