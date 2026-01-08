Landini dalla sede Cgil a Primavalle | Siamo di fronte a salto di qualità ma non ci spaventano

Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, si è recato presso la sede di Primavalle dopo il colpo di pistola subito, affermando che si tratta di un passo importante, ma che non li spaventa. Landini ha sottolineato la determinazione della confederazione nel proseguire le proprie attività, nonostante le minacce, evidenziando un atteggiamento di resistenza e fermezza di fronte a episodi di intimidazione.

“Se pensano di intimidirci sbagliano, non siamo gente che si impaurisce per queste cose, anzi”. Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, che giovedì mattina si è recato presso la sede del Caf- Cgil a Primavalle dove nei giorni scorsi qualcuno ha sparato cinque colpi di pistola di grosso calibro. Le indagini degli inquirenti stabiliranno chi è stato e soprattutto perché, ma intanto il sindacato annuncia la immediata riapertura della sede e l’avvio di una campagna sul territorio che coinvolgerà la Cgil ma anche tutte “le organizzazioni sociali e politiche che presidiano il territorio”. “Non c’è dubbio che siamo di fronte a un salto di qualità – avverte Landini – siamo di fronte a una fase in cui c’è un assalto, un attacco esplicito anche alla Cgil. 🔗 Leggi su Lapresse.it

