Lanciano bombette contro lo stand poi minacciano il gestore col coltello

Durante un evento a Carpanedo, Albignasego, alcuni giovani hanno lanciato delle

Non sapendo come passare il tempo hanno deciso di disturbare e spaventare i gestori di uno stand gastronomico posizionato nella frazione di Carpanedo ad Albignasego. Il loro "divertimento" è però finito male. Al termine di una serrata indagine, i carabinieri del Radiomobile di Abano e i colleghi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Con una scusa avvicinano un ragazzo, gli strappano una collana dal collo e lo minacciano col coltello: due 20enni denunciati

Leggi anche: Minacciano un sedicenne con un coltello al collo e lo rapinano: arrestati due ragazzini

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lancia bomba carta contro una casa, denunciato a San Sperate - E' accaduto durante la notte a San Sperate, dove è stato denunciato un 25enne già noto alle forze dell'ordine ... ansa.it

Lancia una bomba carta contro una casa, denunciato un giovane di 25 anni - Ha lanciato una bomba carta artigianale contro l'abitazione di un giovane di 21 anni per intimidirlo. rainews.it

Litiga con il padre e gli lancia contro una bomba carta - Ha litigato con il padre e lo ha costretto a uscire di casa e quando il genitore ha tentato di rientrare con l'aiuto dei carabinieri ha lanciato contro di loro una bomba carta, ferendo il genitore e ... ansa.it