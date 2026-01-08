Il centro anziani si unisce a Sheep Italia in un progetto solidale: insieme, realizzano coperte composte da piccoli quadrati colorati, lavorati a maglia o all’uncinetto. Questi manufatti vengono cuciti e donati ai senzatetto, offrendo calore e conforto. Un’attività che promuove la collaborazione tra diverse generazioni, contribuendo a sostenere chi si trova in difficoltà attraverso un gesto semplice ma significativo.

Un fiume di piccoli quadrati colorati, realizzati a maglia oppure all’uncinetto, che vengono cuciti tra loro e vanno a comporre coperte da distribuire ai senzatetto. Si rinnova la collaborazione tra il Centro anziani "La bottega del tempo", nella frazione di Redecesio, e l’associazione Sheep Italia, che aiuta i clochard. E così, grazie a un gruppo d’instancabili sferruzzatrici, ossia le nonnine del Centro anziani segratese, ancora una volta il sodalizio di Saverio Tommasi, ideatore e presidente di Sheep Italia, ha potuto arricchire il proprio corredo di coperte, da regalare alle persone senza dimora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’alleanza tra il centro anziani e Sheep Italia per cucire coperte da destinare ai senzatetto

Leggi anche: Come Caritas distribuisce le coperte raccolte ai senzatetto

Leggi anche: Il grande cuore dei grossetani. In una giornata donate 400 coperte per i senzatetto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Al centro della polemica anche la narrazione che per Roberto Mura, consigliere di Alleanza Sardegna tenderebbe ad attribuire ai cittadini la responsabilità del degrado urbano - facebook.com facebook