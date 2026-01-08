L’addio e la promessa | Chiara faremo tutto per darti giustizia

Davanti alla basilica di Santa Maria delle Grazie, circa 1.500 persone si sono radunate in silenzio, condividendo dolore e solidarietà. Questo momento, più che una semplice commemorazione, rappresenta un impegno collettivo a fare giustizia per Chiara. La presenza silenziosa e il rispetto dimostrato testimoniano la profondità del legame e la volontà di onorare la sua memoria con sobrietà e determinazione.

Una folla silente di circa 1.500 persone che piange tutte le sue lacrime davanti alla basilica di Santa Maria delle Grazie a quasi due ore prima dell'orario previsto per l'inizio della cerimonia, lascia intuire subito che non si tratterà di un funerale come un altro. La fine prematura e indiscutibilmente ingiusta di Chiara Costanzo, «Costi» per gli amici, la notte di Capodanno nell'inferno del pub «La Constellation» di Crans Montana, ha lasciato una Milano sgomenta e dolente in uno strazio senza fine e trasversale: quello di chi rifiuta di perdere, e in questo modo, la sua «meglio gioventù». Le esequie della ragazza iniziano contemporaneamente a quelle di Achille Barosi in Sant'Ambrogio, a meno di un chilometro di distanza, una sorta di disperazione condivisa che vede giovanissimi compagni di scuola, di studio, di una vita, soffrire insieme a genitori, parenti e gente comune che riempiono la chiesa e restano anche fuori fino al termine della cerimonia.

