Labulè è in movimento

Labulè dà il via a un gennaio all’insegna del movimento. Ogni domenica, presso la sede di via Colombo 152, si svolgeranno quattro appuntamenti dedicati al benessere e alla danza: tre workshop di danza e uno di yoga. Un’occasione per scoprire nuove pratiche e condividere momenti di attività in un ambiente accogliente e dedicato al movimento.

Sarà un gennaio in movimento da Labulè. Ogni domenica del mese, nella sede dell’associazione di via Colombo 152, un’esperienza diversa: tre workshop di danza e uno di yoga. L’anno si apre all’insegna del corpo, del ritmo e dell’espressione. Un ciclo di workshop pensato per chi vuole scoprire, riscoprirsi e muoversi con piacere, senza bisogno di esperienza, solo con la voglia di mettersi in gioco. Si inizia con il Flamenco, fra quattro giorni dalle 10.30 alle 12, per entrare nel mondo di quel ballo tra tecnica, postura, ritmo ed espressività, un’esperienza intensa e coinvolgente, accessibile a tutti, che unisce movimento, energia e passione (info e prenotazioni al 333 9997994 su Whatsapp, Magela). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Labulè“ è in movimento Leggi anche: "Cittadini in Movimento", Massimo Passaro: "È tempo di rimettere in movimento le persone perbene" Leggi anche: Cinematica, corpo e movimento La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Undicesimo giorno, undicesima ispirazione! 12 look per accompagnarti nei momenti che meritano di essere ricordati. Eleganza, movimento e leggerezza per il nuovo anno. Il tutto firmato Ghd Cherry Chic! #xmas #ghd #ghdcherrychic #pierpaolodicecioh - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.