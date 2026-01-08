L’abbraccio di Milano a Chiara Costanzo morta a Crans-Montana La sorellina | Dovevi viaggiare innamorarti Sono così arrabbiata

Milano si stringe attorno a Chiara Costanzo, scomparsa a Crans-Montana. La sorellina esprime il suo dolore, ricordando i sogni di viaggiare e innamorarsi, mentre le rose bianche decorano il sagrato di Santa Maria delle Grazie. Un momento di riflessione e silenzio in una città che, anche nel dolore, mantiene la sobrietà e il rispetto per una vita interrotta troppo presto.

Milano – Le rose bianche forestano il sagrato di Santa Maria delle Grazie, l'altare, sfilano in mano a ragazzini con la zazzera e ragazzine con la riga in mezzo, così simili a quelli che sciamano sul metrò del ritorno dalle vacanze invernali. Le felpe bianche della Polisportiva Diaz, dove Chiara Costanzo ha fatto ginnastica acrobatica dall'età di sette anni, sfilano ordinate a sinistra dell'altare, lato opposto alle classi del Collegio San Carlo dove ha studiato, elementari e medie, mentre i compagni del liceo scientifico Moreschi restano nei banchi: si alzeranno per andarla a prendere alla porta, scortando la sua mamma Giovanna di abbraccio in abbraccio.

