Gli Stati Uniti hanno sequestrato ieri due petroliere legata al Venezuela (e a Mosca). Attraverso i propri profili social, la guarda costiera americana ha informato dell'"operazione congiunta tra diverse autorità per abbordare e sequestrare la motonave cisterna MT Sophia a est del Mar dei Caraibi. Grazie alla stretta collaborazione con il Dipartimento della Guerra e il Dipartimento di Stato, la guardia costiera ha condotto un'operazione di abbordaggio sicura ed efficace, nel rispetto del diritto internazionale". Il Dipartimento della Difesa e il Dipartimento della Sicurezza Interna hanno intercettato il mezzo che, secondo Kristi Noem, segretaria alla Sicurezza interna degli Stati Uniti, "era parte della flotta ombra russa". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'abbordaggio degli Stati Uniti alla petroliera russa Sophia nel Mar dei Caraibi

