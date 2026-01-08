LaB Channel amplia la sua presenza internazionale portando la Serie B in 10 Paesi europei, disponibile anche su Prime Video. Questa iniziativa consente di seguire le partite in diretta, con commento in lingua italiana, rafforzando la diffusione del calcio italiano nel panorama europeo attraverso una piattaforma di grande visibilità.

Dalla 19a giornata il canale ufficiale della Lega Serie B LaB Channel consolida la sua distribuzione internazionale coprendo 10 Paesi europei, anche con la distribuzione attraverso Prime Video. Le nazioni coinvolte da questo specifico accordo, sono Spagna, Germania, Austria, Francia, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco. Prosegue dunque la progressiva espansione della Serie BKT all'estero con il suo canale in lingua italiana.

© Digital-news.it - LaB Channel porta la Serie B in 10 Paesi europei anche su Prime Video

La Serie B si autoproduce, parte 'LaB Channel' - La Lega serie B fa un altro passo avanti per la diffusione del campionato cadetto con l'avvio del nuovo canale autoprodotto 'LaB Channel'. ansa.it

La Serie B sbarca su Amazon Prime Video: come vedere tutte le partite in diretta - Da oggi è attivo il nuovo canale LaB Channel sulla piattaforma di streaming dove si potranno vedere tutte le partite in diretta. corrieredellosport.it

Nasce LaB Channel, le partite anche su Prime Video - Solo Dazn tra i grandi broadcaster ha deciso di investire ancora sul campionato? gazzetta.it

