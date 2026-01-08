La Vuelle spopola nei sondaggi di Lega Miglior italiano del mese | Tambone ai vertici
La Vuelle si distingue nei sondaggi di Lega, con Tambone tra i migliori italiani del mese. La squadra si prepara a un gennaio ricco di impegni, tra trasferte a Avellino e Brindisi, quest’ultima trasmessa in diretta da Rai Sport. Un mese importante che richiederà concentrazione e determinazione per affrontare le sfide successive.
La Vuelle affila le unghie per un mese di gennaio impegnativo che prevede anche un turno infrasettimanale lontano da casa, mercoledì 21 ad Avellino ed un anticipo, venerdì 30 contro Brindisi (diretta Rai Sport). Una partita, quella in Irpinia, che sarà l’unica trasferta del mese insieme a quella di Ruvo di Puglia, in programma domenica. Per il resto, tre gare casalinghe da provare a sfruttare appieno: il 18 con Bergamo, il 25 contro Roseto e chiusura in bellezza con il big-match contro la Valtur di Cinciarini che accenderà i riflettori della tv sul parquet della Vitrifrigo Arena. Con Trucchetti in ripresa ma ancora sofferente per l’otite che l’ha colpito, la truppa di coach Spiro Leka lavora sodo e col morale alto dopo il successo su Milano, strappato con personalità e carattere in una serata che si stava complicando, ma della quale alla fine Bucarelli e compagni sono venuti a capo ed è questa la cosa che conta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Lega Serie A – Anguissa miglior giocatore del mese di ottobre
Leggi anche: Vuelle, al giro di boa Tambone è dominante
La Vuelle "spopola" nei sondaggi di Lega. Miglior italiano del mese: Tambone ai vertici - Bertini è stato inserito come ala piccola nel quintetto ideale della ventesima giornata insieme ad altri "big" del campionato di A2 ... sport.quotidiano.net
Vuelle is a "big hit" in the League polls. Best Italian of the month: Tambone tops the list. - La Vuelle affila le unghie per un mese di gennaio impegnativo che prevede anche un turno infrasettimanale lontano da casa, mercoledì 21 ad Avellino ed un anticipo, venerdì 30 contro Brindisi (diretta ... sport.quotidiano.net
Vuelle, un talento di nome ’Regi’ alla ribalta. Tutti pazzi per il lituano che ama il cappuccino - E’ la settimana dei riconoscimenti quella che ha proiettato la Vuelle in testa alla classifica: dopo il premio a Trucchetti come miglior Under 21 del mese, Regimantas Miniotas è stato inserito nel ... ilrestodelcarlino.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.