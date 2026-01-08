La villa venduta all' oligarca legato alla corruzione e il legame con le indagini italiane | l' ex principe Andrea ancora nei guai

Una recente inchiesta evidenzia un collegamento tra l'ex Principe Andrea e il miliardario kazako Timur Kulibayev, coinvolto in indagini per corruzione. La vicenda riguarda anche la vendita di una villa all'oligarca, sollevando nuovi dubbi sul suo ruolo e sui legami con figure controverse. Questa situazione riaccende l’attenzione sulle questioni giudiziarie e le relazioni internazionali che coinvolgono l’ex membro della famiglia reale britannica.

Una nuova bufera potrebbe abbattersi sull'ex Principe Andrea. Un recente articolo della BBC, infatti, parla di un legame fra Andrea Mountbatten-Windsor e il miliardario kazako Timur Kulibayev, personaggio controverso al centro di numerose indagini legate alla corruzione. Indagini che, fra l'altro, sono state condotte anche dall'Italia. Secondo la scottante inchiesta, Andrea avrebbe incassato 15 milioni di sterline dall'oligarca in cambio della vendita della villa di Sunninghill Park, immobile ricevuto in dono dalla regina Elisabetta nel 1986 come regalo di nozze. La transazione risale al 2007, quando Kulibayev ha acquistato la dimora dall'ex Principe.

