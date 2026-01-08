La strategia Usa dal controllo delle rotte al contenimento dei regimi ostili Scrive Zennaro

Le recenti iniziative statunitensi riguardanti il Venezuela rappresentano un elemento di una strategia più ampia, volta al controllo delle rotte e al contenimento di regimi ostili. Zennaro analizza come queste azioni riflettano scelte di politica estera coordinate, che vanno oltre le vicende interne degli Stati Uniti e si inseriscono in un quadro di sviluppo geopolitical più complesso.

Le recenti iniziative statunitensi sul dossier venezuelano non vanno interpretate come un episodio isolato né come una scelta contingente legata alla politica interna americana. Esse si inseriscono, piuttosto, in una traiettoria strategica più ampia, coerente con l’evoluzione della dottrina di sicurezza nazionale degli Stati Uniti negli ultimi anni. Al di là delle alternanze politiche, l’impostazione che emerge sotto Donald Trump si colloca in una continuità concettuale già delineata nei principali documenti strategici di Washington: dalla National security strategy alle linee guida del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, fino ai documenti del Dipartimento della Difesa dedicati alla competizione tra grandi potenze. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La strategia Usa dal controllo delle rotte al contenimento dei regimi ostili. Scrive Zennaro Leggi anche: Contenimento di daini e suidi nel Parco delle Madonie: "I numeri confermano la correttezza della strategia" Leggi anche: Trump presenta la nuova strategia USA: più controllo sull’America Latina, frizione con l’Europa e sfida aperta alla Cina Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Venezuela, America Latina, Groenlandia: la strategia di Trump. Che guarda a Pechino; Una nave petroliera russa sequestrata dagli Usa ha riaperto le ostilità tra Mosca e Washington; Attacco al Venezuela. La potentissima dimostrazione di debolezza di Trump; Trump vuole la Groenlandia per motivi di sicurezza, rotte e risorse. Hegseth esclude azione militare. Una nave petroliera russa sequestrata dagli Usa ha riaperto le ostilità tra Mosca e Washington - Le forze armate statunitensi hanno preso il controllo di due navi cisterna: una nell'Atlantico settentrionale battente bandiera russa, l'altra, ... avvenire.it

Difesa, terre rare e rotte artiche. Le mire in Groenlandia - Trump torna a infiammare le tensioni globali, ribadendo che "vuole" anche la Groenlandia. ansa.it

Gli Usa e la Groenlandia: qual è il vero piano di Trump e cosa prevede per Danimarca e Ue - Tra basi militari, rotte artiche e risorse, Donald Trump usa la leva strategica per dividere l’Occident ... msn.com

LO STATO DRITTO Dalla cattura di Nicolás Maduro al controllo del petrolio: interessi energetici, diritto internazionale violato e rischi geopolitici di una operazione che segna una svolta nella strategia americana in America Latina - facebook.com facebook

Dietro la cattura di Maduro si nasconde una strategia più ampia: portare l’Emisfero Occidentale sotto l’influenza USA partendo dal controllo del petrolio. Un colpo che cambia la geopolitica globale. shorturl.at/pBCCk #Trump #petrolio #geopolitica x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.