La strage di Crans-Montana lo psicologo in classe al Virgilio | I compagni dei ragazzi feriti lottano col senso di colpa

Nella scuola Virgilio di Milano, quattro studenti della classe Terza D sono stati coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. La loro assenza segna un ricordo doloroso per compagni e insegnanti, mentre lo psicologo scolastico evidenzia come i coetanei feriti affrontino il senso di colpa. Un momento di riflessione su come il trauma colpisca giovani e comunità scolastiche di fronte a eventi tragici.

Milano – Mancano Francesca, Leonardo, Sofia e Kean, feriti nella strage di Crans Montana. I loro quattro banchi, nella Terza D del Liceo Virgilio sono vuoti. Tutti gli altri compagni, 21, sono presenti. “La mente oscilla tra la speranza della guarigione e il timore della morte. Questo limbo congela tutto”, dice Ivan Giacomel, coordinatore del gruppo di lavoro dedicato alle emergenze dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, che ha accolto gli studenti ieri mattina. Milano, al Virgilio il ritorno a scuola più triste: nella terza D i banchi vuoti dei quattro feriti a Crans-Montana. “Sono giorni di smarrimento” Giacomel, com’è andata? “L’incontro con la classe è durato due ore, dalle otto alle dieci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La strage di Crans-Montana, lo psicologo in classe al Virgilio: “I compagni dei ragazzi feriti lottano col senso di colpa” Leggi anche: Crans Montana: al Niguarda stanno per arrivare Leonardo e Kean, compagni di classe al Virgilio di Milano Leggi anche: Crans Montana, l’angoscia della terza D del liceo Virgilio di Milano: 4 compagni di classe sono in condizioni critiche Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Strage di Crans-Montana, lo psicologo «dell'emergenza» che aiuta le famiglie dei dispersi: «Vivono uno choc emotivo, molti si sentono in colpa»; Strage Crans-Montana, al liceo Virgilio di Milano dal 7 gennaio una task force di psicologi; Crans Montana e l'importanza della psicologia dell’emergenza, per «evitare che il dolore frantumi la persona. Dopo un evento come questo, si rompe la fiducia di base nella vita e nel mondo»; Crans-Montana, la psicologa che aiuta i familiari: “Non esistono parole, va garantita vicinanza”. Crans-Montana e la colpevolizzazione delle vittime spiegata dalla psicologa, cos'è il "narcisismo digitale" - Montana di aver fatto video invece di intervenire o fuggire: la spiegazione della psicologa ... virgilio.it

Milano, le scuole sconvolte dalla strage di Crans-Montana convocano gli psicologi. «Al rientro in classe non faremo lezione: i ragazzi pensano ai loro compagni» - Chiara Costanzo frequentava il liceo scientifico Moreschi, Achille Barosi l'artistico dalle Orsoline: al rientro, il 7 gennaio, un minuto di silenzio in ricordo deui ragazzi morti in Svizzera. milano.corriere.it

A Milano una task force di psicologi nel liceo dei ragazzi feriti a Crans-Montana - Montana che sono rimasti feriti ci sono anche alcuni studenti del liceo Virgilio di Milano, per questo alla riapertura della scuola dopo le feste di ... ansa.it

La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo finora - LO SPECIALE #ANSA - facebook.com facebook

Strage Crans-Montana, oggi i funerali in diretta delle 5 vittime italiane e il minuto di silenzio nelle scuole x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.