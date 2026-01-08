La Strada lancia la campagna per le comunali | arriva l' ufficialità

La Strada annuncia ufficialmente l’avvio della campagna elettorale per le comunali 2026 a Reggio Calabria. Il movimento si propone di rafforzare la partecipazione dei cittadini, promuovendo un dialogo diretto con le comunità locali e coinvolgendo i quartieri nella definizione delle proposte politiche. Questa fase segna un passo importante nel percorso di rappresentanza e impegno civico, puntando a un futuro più inclusivo e partecipato per la città.

Il movimento La Strada lancia ufficialmente la propria campagna in vista delle elezioni comunali 2026 a Reggio Calabria, aprendo una nuova fase di partecipazione politica dal basso, radicata nei quartieri e nelle comunità della città.La Strada nasce "come comunità di persone che hanno scelto di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

