La storica parrucchiera Patrizia dopo oltre 40 anni ci dà un taglio.

Patrizia, storica parrucchiera con oltre 40 anni di esperienza, conclude la sua carriera professionale. Nel corso degli anni, ha accompagnato molte generazioni con competenza e passione, contribuendo a creare look personalizzati e di qualità. Ora, con un saluto alla sua lunga attività, si congeda dal mondo della hairstyling, lasciando un’eredità fatta di professionalità e dedizione.

Dopo ben oltre 40 anni di intensa attività, fra capelli tagliati e acconciati alla moda e alle mode del tempo, termina la sua professione tra phon e forbici. "Venerdì scorso, 2 gennaio, ho avuto il piacere di consegnare una targa di ringraziamento a Patrizia Buonguerrieri per i suoi 42 anni e mezzo di attività di parrucchiera ad Acquapartita, attività cominciata nel giugno 1983, che ha poi dato inizio a un percorso professionale lungo, a una vita fatta di lavoro, passione e presenza costante". Lo dice il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, che poi sottolinea: "Il suo non è stato soltanto un servizio di parrucchiera, ma un esempio concreto di come l’ artigianato e le attività di prossimità siano parte essenziale del tessuto sociale del nostro territorio, in ogni sua parte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

