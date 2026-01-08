La storica parrucchiera Patrizia dopo oltre 40 anni ci dà un taglio
Patrizia, storica parrucchiera con oltre 40 anni di esperienza, conclude la sua carriera professionale. Nel corso degli anni, ha accompagnato molte generazioni con competenza e passione, contribuendo a creare look personalizzati e di qualità. Ora, con un saluto alla sua lunga attività, si congeda dal mondo della hairstyling, lasciando un’eredità fatta di professionalità e dedizione.
Dopo ben oltre 40 anni di intensa attività, fra capelli tagliati e acconciati alla moda e alle mode del tempo, termina la sua professione tra phon e forbici. "Venerdì scorso, 2 gennaio, ho avuto il piacere di consegnare una targa di ringraziamento a Patrizia Buonguerrieri per i suoi 42 anni e mezzo di attività di parrucchiera ad Acquapartita, attività cominciata nel giugno 1983, che ha poi dato inizio a un percorso professionale lungo, a una vita fatta di lavoro, passione e presenza costante". Lo dice il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, che poi sottolinea: "Il suo non è stato soltanto un servizio di parrucchiera, ma un esempio concreto di come l’ artigianato e le attività di prossimità siano parte essenziale del tessuto sociale del nostro territorio, in ogni sua parte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Dopo oltre 70 anni chiude la storica boutique
Leggi anche: "Un fast food con fini sociali". La storica insegna si illumina dopo 40 anni: dove e quando riaprirà
La storica parrucchiera Patrizia dopo oltre 40 anni ci dà un taglio.
La storica parrucchiera Patrizia dopo oltre 40 anni ci dà un taglio - Il sindaco Spighi ha consegnato una targa alla Buonguerrieri che venerdì scorso ha chiuso il suo negozio ad Acquapartita. msn.com
“Questa sera sono passato a salutare Liliana, storica parrucchiera di Ramiola arrivata al suo ultimo giorno di lavoro. 57 anni di contributi versati, di cui 53 trascorsi in via San Martino 22 a Ramiola, dove è diventata titolare dell’attività l’8 luglio 1976. Quante me - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.