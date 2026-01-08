La squadra di Fletcher frustrata dalle difficoltà nonostante la doppietta di Sesko

La squadra di Fletcher si trova ad affrontare un momento complicato, nonostante la doppietta di Sesko. La recente prestazione evidenzia le difficoltà incontrate, anche in un contesto di risultati positivi. Di seguito i dettagli sulla partita e le analisi delle sfide attuali del team.

2026-01-08 00:11:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Manchester United dominante ha pareggiato 2-2 in casa del Burnley in quella che è stata la prima partita dopo l’esonero di Ruben Amorim. Darren Fletcher ha preso le redini della partita a Turf Moor ma si è visto negare lo straordinario pareggio di Jaidon Anthony, dopo che la doppietta di Benjamin Sesko aveva portato i Red Devils in vantaggio nel secondo. Anche dopo essere rimasto indietro davanti al gol di Ayden Heaven, lo United è stata la squadra migliore nel più tradizionale modulo 4-2-3-1 e sarà frustrato se partirà con solo un punto, che li lascia al sesto posto in Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Ora lo United è sempre più un affare di famiglia… Fletcher. Il nuovo allenatore è l’ex centrocampista Darren, e i suoi gemelli 18enni Jack e Tyler sono parte della prima squadra. Una famiglia Red Devil da decenni. - facebook.com facebook

Il Manchester United ha deciso di esonerare Rúben Amorim. Il club ha già comunicato la decisione all'allenatore portoghese, che dovrà quindi lasciare l'incarico dopo soli 14 mesi La squadra verrà momentaneamente affidata ad interim a Darren Fletcher, ex x.com