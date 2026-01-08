La sparatoria di Minnesota per autodifesa? Una stron… | il sindaco contro Washington E il governatore Waltz attacca Trump | Basta così non abbiamo bisogno di voi

Nelle recenti tensioni a Minneapolis, il sindaco ha criticato l'intervento federale, definendolo dannoso e inappropriato. Il governatore Waltz ha inoltre espresso dure critiche a Trump, sottolineando la volontà di mantenere autonomia e ordine nella città. Questa situazione evidenzia le divisioni tra autorità locali e nazionali su questioni di sicurezza e autodifesa, suscitando un dibattito acceso su ruoli e responsabilità in momenti di crisi.

“ Fuori da Minneapolis. Non vi vogliamo qui. Il motivo dichiarato per cui siete in questa città è quello di creare una sorta di sicurezza, e state facendo esattamente l’opposto”. Ad esprimersi così sulla vicenda dell’agente dell’Ice che ha sparato ed ucciso Renee Good, è stato il sindaco Jacob Frey (Minnesota Democratic–Farmer–Labor Party), che senza mezzi termini ha condannato l’azione dei federali impegnati nel contrasto all’immigrazione clandestina. Se le fonti dell’amministrazione Trump difendono la reazione del poliziotto – la portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Interna, Tricia McLaughlin, ha descritto la sparatoria come un atto di autodifesa, e Kristi Noem, segretaria per la Sicurezza domestica ha definito le azioni della vittima un “atto di terrorismo interno” – Frey è di tutt’altro avviso: “Avendo visto il video personalmente, voglio dirlo a tutti senza mezzi termini: è una stronzata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La sparatoria di Minnesota per autodifesa? Una stron…”: il sindaco contro Washington. E il governatore Waltz attacca Trump: “Basta così, non abbiamo bisogno di voi” Leggi anche: Così Trump proverà a sfruttare la sparatoria di Washington: attacchi a Biden, stretta su immigrazione e sicurezza ed espulsioni di massa Leggi anche: Groenlandia, Trump insiste: “Ne abbiamo bisogno”. La replica: “Adesso basta” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Agente dell'Ice uccide una donna a Minneapolis. Trump: "Ha sparato per autodifesa" - Un agente federale ha ucciso una cittadina americana di 37 anni, la moglie di un noto attivista locale, che si ... ansa.it

