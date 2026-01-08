La settimana del grande gelo Scatta l’allerta gialla per ghiaccio

È in corso un’allerta gialla per ghiaccio e neve su tutta la regione, con temperature in calo e condizioni di rischio nelle strade. La settimana del grande gelo interessa Arezzo e provincia, richiedendo prudenza negli spostamenti. Le temperature rigide, infatti, rendono necessarie maggiore attenzione per evitare incidenti o inconvenienti legati alle condizioni atmosferiche. È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare comportamenti prudenti durante questa fase di freddo intenso.

AREZZO La Befana si è portata via le feste, ma non certo il gelo. Le temperature continuano a scendere in città e provincia e continua l’allerta gialla per ghiaccio e neve su tutto il territorio regionale, con temperature da brividi. Oscilleranno tra i -3 e i 4 gradi oggi, risalendo lievemente domani fino a una massima di 10 gradi per poi crollare nuovamente sotto lo zero nel fine settimana. Un inverno che inizia con il piede giusto e che imbianca le colline intorno alla città. Resta sotto controllo intanto la situazione sul territorio comunale a seguito del maltempo delle ultime ore. Ieri per tutta la giornata sono state operative le squadre comunali della manutenzione e della Protezione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

