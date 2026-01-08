La settimana del grande gelo Scatta l’allerta gialla per ghiaccio

È in corso un’allerta gialla per ghiaccio e neve su tutta la regione, con temperature in calo e condizioni di rischio nelle strade. La settimana del grande gelo interessa Arezzo e provincia, richiedendo prudenza negli spostamenti. Le temperature rigide, infatti, rendono necessarie maggiore attenzione per evitare incidenti o inconvenienti legati alle condizioni atmosferiche. È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare comportamenti prudenti durante questa fase di freddo intenso.

AREZZO La Befana si è portata via le feste, ma non certo il gelo. Le temperature continuano a scendere in città e provincia e continua l’allerta gialla per ghiaccio e neve su tutto il territorio regionale, con temperature da brividi. Oscilleranno tra i -3 e i 4 gradi oggi, risalendo lievemente domani fino a una massima di 10 gradi per poi crollare nuovamente sotto lo zero nel fine settimana. Un inverno che inizia con il piede giusto e che imbianca le colline intorno alla città. Resta sotto controllo intanto la situazione sul territorio comunale a seguito del maltempo delle ultime ore. Ieri per tutta la giornata sono state operative le squadre comunali della manutenzione e della Protezione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La settimana del grande gelo. Scatta l’allerta gialla per ghiaccio Leggi anche: Pericolo ghiaccio, disagi e code in autostrada per la neve: scatta l'allerta gelo Leggi anche: Scatta l’allerta gialla per il ghiaccio sulle strade Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La settimana del grande gelo. Scatta l’allerta gialla per ghiaccio; Arriva il grande gelo sul Ferrarese, scatta l’allerta meteo per temperature estreme; Pericolo ghiaccio, disagi e code in autostrada per la neve: scatta l'allerta gelo; Allerta Meteo, grande freddo in tutt’Italia e maltempo al Sud nelle ultime ore del 2025. Scatta l’allarme gelicidio per Capodanno, nuova ondata di gelo dal 4 gennaio. La settimana del grande gelo. Scatta l’allerta gialla per ghiaccio - Le temperature continuano a scendere in città e provincia e continua l’allerta gialla per ghiaccio e neve su tutto il territorio regionale, c ... lanazione.it

Grande gelo e neve a pochi chilometri dall’Italia, perché fa fatica ad entrare - Mentre scriviamo queste righe, il Polo Nord sta subendo un sensibile cambio di circolazione, il quale avrà pesanti ripercussioni anche sull’evoluzione ... meteogiornale.it

Settimana importante, c'è da preparare la grande sfida con la Nissa - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.