La segnalazione di un cittadino | Frigorifero abbandonato via Milano

Un cittadino segnala la presenza di un frigorifero abbandonato sul marciapiede all’angolo tra via Ravenna e via Milano a Pescara, in data 5 gennaio. La segnalazione evidenzia la necessità di interventi per la rimozione di rifiuti abbandonati, al fine di mantenere il decoro urbano e garantire la sicurezza dei cittadini nella zona.

«Da questa mattina (lunedì 5 gennaio, ndr) si segnala la presenza di un frigorifero sul marciapiede all’angolo tra via Ravenna e via Milano a Pescara. Alle ore 24 la situazione è ancora quella in foto. Ormai il degrado e l’inciviltà la fanno da padrona».È quanto segnala un nostro lettore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

