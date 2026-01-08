La scuola primaria di Peccioli avrà il tempo pieno previsti i primi open day
La scuola primaria di Peccioli introdurrà il tempo pieno a partire dall'anno scolastico 2026/2027, dopo l'approvazione del Piano regionale dell’offerta formativa da parte della Regione Toscana. La decisione, richiesta dall’Istituto Comprensivo Fra Domenico e sostenuta dall’Amministrazione comunale, prevede l’organizzazione di open day per conoscere il nuovo servizio e le opportunità offerte ai bambini e alle famiglie del territorio.
Il tempo pieno per la scuola primaria di Peccioli diventa realtà. La Regione Toscana, con l'approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa 20262027, ha accolto la richiesta avanzata dall'Istituto Comprensivo Fra Domenico da Peccioli e sostenuta dal Comune di Peccioli, autorizzando. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: La scuola primaria di Peccioli avrà il tempo pieno, previsti i primi open day
Leggi anche: Scuola primaria di Quarto, open day sabato 29 novembre
La scuola primaria di Peccioli avrà il tempo pieno, previsti i primi open day - La Regione Toscana, con l'approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa 2026/2027, ha accolto la richiesta avanzata dall'Ist ... pisatoday.it
Sì al tempo pieno alle elementari. Regione approva il piano di Peccioli: "Inizia il percorso di innovazione" - Il sindaco Macelloni: "L’obiettivo è quello di alzare il livello della formazione di tutto il terri ... msn.com
Dalla Regione l'ok al tempo pieno alla primaria di Peccioli - La Regione Toscana, con l’approvazione del Piano regionale dell’offerta formativa ... gonews.it
| INTERVENTO IN CORSO Questa mattina, presso la scuola primaria Mazzini, si è verificata la rottura di una tubazione dell’impianto di riscaldamento collocata sotto la pavimentazione di un’ala dell’edificio. A seguito della segnalazione da parte della scuola - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.