La scuola primaria di Peccioli avrà il tempo pieno previsti i primi open day

La scuola primaria di Peccioli introdurrà il tempo pieno a partire dall'anno scolastico 2026/2027, dopo l'approvazione del Piano regionale dell’offerta formativa da parte della Regione Toscana. La decisione, richiesta dall’Istituto Comprensivo Fra Domenico e sostenuta dall’Amministrazione comunale, prevede l’organizzazione di open day per conoscere il nuovo servizio e le opportunità offerte ai bambini e alle famiglie del territorio.

