La scrittrice Giulia Caminito ospite al museo Colle del Duomo
Giulia Caminito sarà ospite al Museo Colle del Duomo nell’ambito del ciclo di incontri letterari “Amatissime”, organizzato da Archeores in collaborazione con la Società Italiana delle Letterate (Sil). L’evento offre un’occasione per approfondire il suo percorso letterario e ascoltare riflessioni sul ruolo della scrittura, in un contesto che valorizza la cultura e la Letteratura italiana.
Archeores, in collaborazione con la Sil (Società italiana delle letterate), presenta un nuovo ciclo di incontri letterari dal titolo “Amatissime”. Dopo il successo dell'evento inaugurale dedicato a Jane Austen lo scorso dicembre, la programmazione per il 2026 punta a riscoprire le grandi figure. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Giulia Caminito presenta il libro “Il male che non c’è”.
IIC AMSTERDAM: GIULIA CAMINITO PRESENTA IL LIBRO 'IL MALE CHE NON C’È' - La scrittrice Giulia Caminito sarà ospite dell’Istituto italiano di cultura di Amsterdam per presentare “Il male che non c’è”, edito in Italia da Bompiani. 9colonne.it
Amatissime, torna il memoir di Caminito con capitolo su Bellonci - GIULIA CAMINITO, AMATISSIME (BOMPIANI, PP 204, EURO 20,00) Torna in una nuova edizione arricchita, con un capitolo su Maria Bellonci, scrittrice e fondatrice del Premio Strega, il memoir 'Amatissime' ... ansa.it
Giulia Caminito e le sue Amatissime - Le avevamo già incontrate in una precedente edizione, ma le 'Amatissime' di Giulia Caminito non smettono di ... ansa.it
