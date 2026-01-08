La scrittrice Giulia Caminito ospite al museo Colle del Duomo

Giulia Caminito sarà ospite al Museo Colle del Duomo nell’ambito del ciclo di incontri letterari “Amatissime”, organizzato da Archeores in collaborazione con la Società Italiana delle Letterate (Sil). L’evento offre un’occasione per approfondire il suo percorso letterario e ascoltare riflessioni sul ruolo della scrittura, in un contesto che valorizza la cultura e la Letteratura italiana.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.