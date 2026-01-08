La Sangiovannese premiata in Palazzo d’Arnolfo

Arezzo, 08 gennaio 2026 – Nella giornata di ieri il cuore istituzionale della città di San Giovanni Valdarno si è trasformato nel palcoscenico dei riconoscimenti sportivi. Nella prestigiosa cornice della sala consiliare di Palazzo d'Arnolfo, il sindaco Valentina Vadi ha consegnato ufficialmente una targa di riconoscimento alla Sangiovannese. Il premio celebra la straordinaria vittoria della Coppa Italia di Eccellenza Toscana ottenuta lo scorso 17 Dicembre, nell'impianto sportivo "Delle Due Strade", ai danni della Lucchese. Un traguardo che riporta la storica società del Marzocco ai vertici del calcio regionale e restituisce entusiasmo a una piazza che aveva bisogno di rialzarsi e di rimarginare la ferita della retrocessione in Eccellenza subita la scorsa stagione.

