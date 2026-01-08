La Russia ha liberato il ricercatore francese Laurent Vinatier

La Russia ha rilasciato il ricercatore francese Laurent Vinatier, che era stato detenuto nel paese per più di un anno e mezzo. La sua liberazione segna la fine di un periodo di privazione della libertà, senza che siano stati forniti dettagli sulle circostanze del suo rilascio. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti e rappresenta un aggiornamento importante nelle relazioni tra i due paesi.

dopo oltre un anno e sei mesi di detenzione. L'annuncio è arrivato dal presidente Emmanuel Macron con un messaggio su X: «È libero ed è tornato in Francia». Secondo quanto comunicato dall'Fsb, il servizio di sicurezza russo, e rilanciato dalle agenzie Tass e Ria Novosti, Vinatier sarebbe stato liberato nell'ambito di un accordo che ha previsto il rilascio del cestista russo Daniil Kasatkin, detenuto in Francia. Il governo francese non ha ancora confermato la versione russa. Notre compatriote Laurent Vinatier est libre et de retour en France.

