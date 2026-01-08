la russa contro bellavia ha schedato mio figlio

La vicenda che coinvolge Gian Gaetano Bellavia, consulente di diverse Procure e protagonista di Report, sta suscitando preoccupazione a livello istituzionale. Secondo quanto emerso a Milano, si sarebbero accumulati dossier che coinvolgono anche membri delle istituzioni, tra cui il vice presidente del Senato, Ignazio La Russa. La questione apre un dibattito sulla trasparenza e la tutela della privacy nel contesto delle attività di consulenza e indagine.

E adesso arriva fino al vertice delle istituzioni lo sconcerto per quanto sta emergendo a Milano sui dossier accumulati da Gian Gaetano Bellavia, consulente di numerose Procure e fonte di Report, la trasmissione di Sigfrido Ranucci su Rai 3. Dopo giorni di denunce, allarmi e interrogazioni parlamentari sul triangolo magistrati-Bellavia-Report, ieri scende in campo la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa. Nell'elenco dei 104 nomi dossierati da Bellavia, pubblicato nei giorni scorsi dal Giornale (foto), La Russa ha letto il nome di suo figlio Geronimo. E affida il suo sconcerto a una nota da toni assai duri: "In merito alla vicenda dei file rubati al commercialista Gian Gaetano Bellavia, consulente della trasmissione Report e che ho personalmente conosciuto quando era ragazzino, (in quanto figlio di una famiglia molto amica dei miei genitori e fratello di Marina, che non so come giudicherebbero oggi il suo operato) ritengo che sarebbe molto interessante sapere a quale titolo lo stesso dott. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

