La Ruota dei Campioni torna su Canale 5 | non sarà un evento ma un appuntamento in più prime serate
La Ruota dei Campioni torna su Canale 5, offrendo un nuovo appuntamento nelle prime serate. Lo spin-off del celebre game show condotto da Gerry Scotti si inserisce nel palinsesto come un’opportunità in più per gli spettatori di seguire un format consolidato, senza rappresentare un evento straordinario. Un’occasione per riprendere il coinvolgente gioco della ruota in una collocazione stabile e accessibile.
Torna su Canale 5 La Ruota dei Campioni, lo spin off del game show Mediaset condotto da Gerry Scotti, che accorpa access e prime time. Un esperimento che aveva fruttato in termini di ascolti e che ai piani alti del Biscione ripropongono per più di una prima serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
