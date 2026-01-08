La ruota dei campioni torna in prima serata su Canale 5 | al via il nuovo ciclo
Venerdì 9 gennaio torna in prima serata su Canale 5
Venerdì 9 gennaio riparte in prima serata su Canale 5 La ruota dei campioni Venerdì 9 gennaio riparte in prima serata su Canale 5 La ruota dei campioni, lo spin-off del celebre quiz che riporta sullo schermo i concorrenti più forti e amati della stagione. Alla conduzione tornano Gerry Scotti e Samira Lui, pronti a . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
