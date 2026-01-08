La Roma alza l' offerta per Raspadori | le ultime per il nuovo attaccante di Gasperini

La Roma ha incrementato l’offerta per Giacomo Raspadori, portando verso una possibile ufficializzazione del trasferimento. La trattativa tra i club procede con chiarezza, e le ultime ore potrebbero risultare decisive. Raspadori, attualmente sotto contratto con il Napoli, si avvicina così a un nuovo capitolo della sua carriera, con Gasperini pronto a contare su di lui nella prossima stagione.

Nuovo sprint e fumata bianca sempre più vicina per Giacomo Raspadori che non è mai stato così vicino a vestire la maglia della Roma. Decisivo l’intervento della società dopo il vertice di Trigoria a cui hanno partecipato anche Gasperini e Ranieri. Calciomercato Roma 20252026: acquisti, cessioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

