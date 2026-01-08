La rivoluzione della sosta C’è il bando per i posteggi Investimento da 1,3 milioni

Il 23 dicembre, la Stazione unica appaltante di Monza e Brianza ha pubblicato il bando per la gestione della sosta a pagamento a Seregno, con un investimento di 1,3 milioni di euro. Questa iniziativa segna un cambiamento significativo nel sistema di parcheggio della città, puntando a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi per cittadini e visitatori. Un passo importante verso una mobilità più ordinata e sostenibile.

La notizia è arrivata un po' come un regalo di Natale: il 23 dicembre la Sua (Stazione unica appaltante) della provincia di Monza e Brianza ha pubblicato il bando per affidare la gestione della sosta a pagamento a Seregno. Tempismo natalizio, ma non si tratta di una sorpresa. Già verso la metà di novembre era stato il sindaco Alberto Rossi ad annunciare la novità ai cittadini. "Il tema dei parcheggi pubblici è uno dei più delicati – ha dichiarato Rossi – e anche uno dei più faticosi di questi anni. Una situazione dovuta all'appalto precedente. Ora siamo pronti a cambiare. Abbiamo infatti approvato il progetto di project financing che ci è stato presentato da un operatore del settore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rivoluzione della sosta. C'è il bando per i posteggi. Investimento da 1,3 milioni

