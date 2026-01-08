La rivoluzione bolivariana è ancora qui | ecco chi è il vero ostacolo di Trump in Venezuela

La presenza della rivoluzione bolivariana rappresenta ancora oggi un elemento di resistenza in Venezuela, ostacolando gli obiettivi di politica estera degli Stati Uniti. Tra Donald Trump e l’attuazione completa della cosiddetta “dottrina Donroe” si trova un’unica realtà: il movimento bolivariano, che continua a mantenere una forte influenza nel paese. In questo contesto, comprendere i rapporti tra politica interna venezuelana e strategie internazionali è fondamentale per analizzare la situazione attuale.

Tra Donald Trump e il compimento della "dottrina Donroe" in Venezuela sembra sia rimasto un solo grande ostacolo. Più che le proteste della comunità internazionale o l'approvazione della risoluzione al Senato Usa volta ad impedire al tycoon di intraprendere ulteriori iniziative militari a Caracas, a sbarrare la strada al capo della Casa Bianca potrebbe esserci Diosdado Cabello, uno dei falchi del regime di Maduro, intenzionato a vendere cara la pelle prima di piegarsi al volere del leader statunitense. Cabello, titolare del ministero dell'Interno venezuelano, controlla le forze di sicurezza e le milizie accusate di violazioni di diritti umani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Chi è Jorge Rodríguez, il Fouché del chavismo. Psichiatra, stratega e potere dietro il trono di Nicolás Maduro, incarna l’anima più cinica della rivoluzione bolivariana. Di Maurizio Stefanini - facebook.com facebook

