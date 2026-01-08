La Reggiana corteggia Belardinelli. Buso, la trattativa è al rush finale.

La Reggiana si concentra sull'acquisto di un centrocampista, con l'obiettivo di rafforzare la squadra in vista delle prossime gare. La trattativa per Belardinelli è in fase avanzata, mentre Buso rappresenta la priorità assoluta per completare il reparto. La società lavora con attenzione per finalizzare gli acquisti nel più breve tempo possibile, garantendo a mister Dionigi le risorse necessarie per affrontare al meglio la stagione.

La priorità della Reggiana è un centrocampista, da mettere a disposizione di mister Dionigi in tempi brevi. Per questo motivo il ds Fracchiolla sta giocando su più tavoli, tenendo aperte tutte quelle piste che possono essere percorribili già in questa prima parte di sessione. Nel ‘tris’ anticipato ieri dal nostro giornale, formato da Ignacchiti, Benedetti e Belardinelli, alla fine dovrebbe spuntarla quest’ultimo. Classe 2001, ottima struttura (190 cm per 83 kg) e grande atletismo, all’Empoli ha trovato spazio solo 9 volte tra campionato e Coppa Italia per 512 minuti totali. Molto poco per un ragazzo che nel primo anno di Serie B (2022-2023) fu una delle colonne del Sudtirol che arrivò fino alla semifinale playoff (31 presenze con 2 gol e 2 assist in 2041 minuti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pedullà: "Reggiana, passi avanti per Belardinelli e Buso" - La Reggiana cerca rinforzi e ha impostato un paio di trattative che possono andare fino in fondo. tuttob.com