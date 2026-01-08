La reazione furibonda di Conte al gol di Di Lorenzo in Napoli-Verona | urla contro il quarto uomo

Durante la partita tra Napoli e Verona, il tecnico Conte ha manifestato una reazione intensa al gol di Di Lorenzo, urlando contro il quarto uomo. La sua espressione di frustrazione riflette l’alta tensione di un match in cui il Napoli è riuscito a recuperare da uno svantaggio di 0-2. Questo episodio evidenzia le emozioni forti e la pressione che caratterizzano le sfide sportive di alto livello.

Napoli-Verona, Conte: "Grande reazione. Hojlund? Non poteva amputarsi il braccio" - L'allenatore del Napoli dopo il pari col Verona in rimonta: "Le decisioni al Var sono sempre molto soggettive, ma non voglio fare polemica. sport.sky.it

Hojlund, gol da vero opportunista. Di Lorenzo esulta, la reazione di Conte - Rasmus Hojlund ha portato il Napoli in vantaggio nella gara contro la Cremonese. msn.com

