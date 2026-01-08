La reazione furibonda di Conte al gol di Di Lorenzo in Napoli-Verona | urla contro il quarto uomo
Durante la partita tra Napoli e Verona, il tecnico Conte ha manifestato una reazione intensa al gol di Di Lorenzo, urlando contro il quarto uomo. La sua espressione di frustrazione riflette l’alta tensione di un match in cui il Napoli è riuscito a recuperare da uno svantaggio di 0-2. Questo episodio evidenzia le emozioni forti e la pressione che caratterizzano le sfide sportive di alto livello.
La reazione del tecnico è furibonda, si scatena e urla tutta la frustrazione accumulata in un match che ha visto il suo Napoli rimontare dallo 0-2. 🔗 Leggi su Fanpage.it
